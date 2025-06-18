В Британии заявили об осознании Зеленским возможного поражения

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский впервые пришел к настоящему осознанию, что в противостоянии с Москвой Киев может проиграть.
Об этом эксперт высказался на YouTube, комментируя слова политика, который заявил, что тон отношений США и РФ является «слишком теплым».
С критикой в адрес Белого дома Зеленский выступает потому, что впервые «за все время» осознает возможность поражения, считает Меркурис.
Напомним, американские СМИ ранее сообщили, что украинский лидер уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима.
Также ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент США Дональд Трамп свернул межведомственную рабочую группу, которая разрабатывала стратегии давления на Россию, но санкционные инструменты давления у него остались.