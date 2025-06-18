Во Франции сообщили о сотнях бойцов ВСУ, использующих нацистскую символику

Некоторые из солдат проходили обучение в странах Запада, включая Францию, Великобританию, Канаду и Германию. Один из них, по данным издания, имел татуировку СС на виске, другой позировал с флагом нацистской Германии на фоне Эйфелевой башни. В Минобороны Франции заявили, что отбором бойцов занимается украинская сторона.