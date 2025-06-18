«Очередное появление Зеленского с просьбой и требованием дать деньги и оружие естественно уже не срабатывает, как это было раньше. Гастроли Зеленского провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите — это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января», —.
приводит РИА «Новости» его слова.
По мнению Рогова, западные страны устали от постоянных требований Зеленского, и в настоящее время США переключили своё внимание и ресурсы на конфликт между Израилем и Ираном.
Напомним, что на саммите глава киевского режима выступил с призывом обеспечить Украине стабильную финансовую поддержку в размере 40 миллиардов долларов ежегодно. Однако Зеленский не сумел заручиться необходимой поддержкой и покинул саммит раньше времени.