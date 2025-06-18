Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гастроли провалились»: В ОП РФ указали на незавидное положение Зеленского после саммита G7

Участие Владимира Зеленского в саммите «Большой семёрки» похоже на «провалившиеся гастроли». Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

«Очередное появление Зеленского с просьбой и требованием дать деньги и оружие естественно уже не срабатывает, как это было раньше. Гастроли Зеленского провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите — это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января», —.

приводит РИА «Новости» его слова.

По мнению Рогова, западные страны устали от постоянных требований Зеленского, и в настоящее время США переключили своё внимание и ресурсы на конфликт между Израилем и Ираном.

Напомним, что на саммите глава киевского режима выступил с призывом обеспечить Украине стабильную финансовую поддержку в размере 40 миллиардов долларов ежегодно. Однако Зеленский не сумел заручиться необходимой поддержкой и покинул саммит раньше времени.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше