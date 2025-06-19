Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок

Кроме того, Дрозденко считает необходимым до 2030 года расселить 712 аварийных домов и свыше 11 тысяч человек, в срок до 1 июня 2025 года проработать расширение программ доступного жилья для многодетных и молодых семей. С 2026 года не менее 25% всех региональных средств по программе «Комфортная среда» направлять на софинансирование проектов благоустройства дворовых территорий. Перевести за ближайшую пятилетку на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населённых пунктах региона.