Дрозденко рассказал о планах на новый губернаторский срок

В марте президент России Владимир Путин поддержал решение Дрозденко выдвинуться на следующий губернаторский срок. Отвечая на вопрос РИА Новости, действующий губернатор обозначил приоритетные задачи, стоящие перед регионом в ближайшие пять лет. Одна из первых — расширение комплексной помощи бизнес-проектам участников СВО.
«Уже сейчас в составе кластера комплексного сопровождения участников СВО создаем производственный бизнес-инкубатор по изготовлению продукции для фронта, с перспективой развития здесь бизнес-проектов самих участников СВО. Необходимо обеспечить обучение и грантовую поддержку для участников СВО, которые захотят открыть собственное дело», — сказал Дрозденко.
Также глава региона считает необходимым достичь к 2030 году показателя в 14 тысяч зарегистрированных рождений детей в год. Для этого необходимо разработать дополнительные меры поддержки молодых семей при рождении первого ребенка, построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области, 30% регионального маткапитала разрешить использовать сразу на товары детского ассортимента.
Кроме того, Дрозденко считает необходимым до 2030 года расселить 712 аварийных домов и свыше 11 тысяч человек, в срок до 1 июня 2025 года проработать расширение программ доступного жилья для многодетных и молодых семей. С 2026 года не менее 25% всех региональных средств по программе «Комфортная среда» направлять на софинансирование проектов благоустройства дворовых территорий. Перевести за ближайшую пятилетку на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населённых пунктах региона.
Еще одна задача — обеспечить ежегодный ввод 10 новых опорных ФАПов и амбулаторий и капитальный ремонт 10 учреждений первичного звена. В экономике, по мнению Дрозденко, необходимо обеспечить рост инвестиций, разработать региональную программу поддержки реального сектора экономики, в том числе за счет льгот и адресной поддержки субсидиями индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.
Что касается экологии, необходимо увеличить к 2030 году площадь особо охраняемых природных территорий Ленинградской области до 12,5%. Кроме того, до конца 2025 года все контейнерные площадки в населенных пунктах с населением больше 10 тысяч жителей нужно оснастить видеонаблюдением, а все мусоровозы — поставить на цифровой контроль.
Среди прочих задач — улучшение качества питьевой воды, реновация объектов культуры, восстановление памятников истории и ряд других.
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