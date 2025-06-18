Банк БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в объединение

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Нового банка развития БРИКС уже одобрило заявки Колумбии и Узбекистана на вступление, рассматривается вопрос о членстве Эфиопии и Индонезии. Такое заявление сделала глава финансовой организации Дилма Руссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, информирует ТАСС.
«Две страны уже были выбраны в качестве членов, это Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении», — отметила Дилма Руссефф и поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР.
По ее словам, перед банком по-прежнему стоят ключевые задачи содействия расширению использования местных валют странами сообщества БРИКС и разработки новых платформ, в том числе цифровых, для обеспечения торгового взаимодействия на основе национальных валют.
Встреча президента России и главы НБР прошла в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Организатором ПМЭФ выступил Фонд Росконгресс. -0-