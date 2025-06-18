Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в объединение

«Две страны уже были выбраны в качестве членов, это Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении», — отметила Дилма Руссефф и поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Нового банка развития БРИКС уже одобрило заявки Колумбии и Узбекистана на вступление, рассматривается вопрос о членстве Эфиопии и Индонезии. Такое заявление сделала глава финансовой организации Дилма Руссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, информирует ТАСС.

«Две страны уже были выбраны в качестве членов, это Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении», — отметила Дилма Руссефф и поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР.

По ее словам, перед банком по-прежнему стоят ключевые задачи содействия расширению использования местных валют странами сообщества БРИКС и разработки новых платформ, в том числе цифровых, для обеспечения торгового взаимодействия на основе национальных валют.

Встреча президента России и главы НБР прошла в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Организатором ПМЭФ выступил Фонд Росконгресс. -0-