Банк БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в объединение

«Две страны уже были выбраны в качестве членов, это Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении», — отметила Дилма Руссефф и поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР.