«Стоит следить за градусами»: Слуцкий дал ироничный совет совет Каллас после заявлений о России

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас следить за градусами, чтобы избежать галлюцинаций.
Ранее глава европейской дипломатии выступила с очередным русофобским заявлением, говоря о том, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угроза миру» и глобальной безопасности.
«Западным меньшевикам стоит все-таки последить “за градусами” во избежание новых тревожных галлюцинаций», — написал Слуцкий в личном Telegram-канале, комментируя высказывание Каллас.
При этом депутат иронично отметил, что реальную угрозу представляет масштаб познаний политиков из Европы в географии, геометрии и истории, включая события Второй мировой войны.