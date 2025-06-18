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«Стоит следить за градусами»: Слуцкий дал ироничный совет совет Каллас после заявлений о России

Слуцкий предложил Каллас следить за градусами, чтобы избежать галлюцинаций.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас следить за градусами, чтобы избежать галлюцинаций.

Ранее глава европейской дипломатии выступила с очередным русофобским заявлением, говоря о том, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угроза миру» и глобальной безопасности.

«Западным меньшевикам стоит все-таки последить “за градусами” во избежание новых тревожных галлюцинаций», — написал Слуцкий в личном Telegram-канале, комментируя высказывание Каллас.

При этом депутат иронично отметил, что реальную угрозу представляет масштаб познаний политиков из Европы в географии, геометрии и истории, включая события Второй мировой войны.

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