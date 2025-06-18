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Трамп не исключил смены власти в Иране

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не исключает смены власти в Иране, поскольку, по его мнению, может случиться «все что угодно».

Источник: AP 2024

Во время общения с журналистами в Белом доме главу государства спросили, допускает ли он смену власти в Иране.

«Разумеется, может произойти все что угодно», — ответил Трамп.

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