Трамп не исключил смены власти в Иране

Во время общения с журналистами в Белом доме главу государства спросили, допускает ли он смену власти в Иране.
«Разумеется, может произойти все что угодно», — ответил Трамп.
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