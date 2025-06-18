— У них же есть еще информация в виде компромата на то или о тех западных политиках, кто и как участвовал в спланированных террористических операциях. Поэтому Запад получил не просто enfant terrible, Запад получил новую террористическую ячейку, причем уникальную террористическую ячейку, которая представляет европейцев, — подчеркнула дипломат в интервью журналисту Рику Санчесу, ее цитирует RT.