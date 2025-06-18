Генерал объяснил перемещения самолета «Судного дня» ядерными опасениями

Военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что в США минувшей ночью поднимали президентский самолет «Судного дня» из-за опасения применения ядерного оружия на Ближнем Востоке.
«Он был поднят с одной целью — перегнать его поближе к Белому дому», — сказал эксперт в интервью News.ru.
Липовой отметил, что этот самолет предназначен для того, что бы в угрожаемые периоды на нем находилось руководство США и вело управление.
Эксперт также обратил внримание, что в США разработаны десятки вариантов на случай различных экстренных ситуаций, в том числе и при угрозе применения ядерного оружия. По его словам, вероятно, США рассматривали вариант, что этот самолет может понадобиться.
Липовой также допустил, что США могли реально рассматривать сценарий, при котором на Ближнем Востоке применяется ядерное оружие.
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