В Армении арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна

У здания суда, где для миллиардера определили меру пресечения, собрались десятки граждан, чтобы выразить поддержку предпринимателю, сообщает ТАСС. Среди собравшихся присутствуют в том числе представители духовенства. Премьер-министр страны Никол Пашинян пригрозил руководству компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит ГК «Ташир», мерами ответственности за то, что оно «насильно» выводит людей на протесты.
Незадолго до ареста миллиардер обвинил Пашиняна в несправедливых нападках на Армянскую апостольскую церковь. Бизнесмен заявлял, что «по-своему вмешается в кампанию против церкви».