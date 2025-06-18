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В Армении арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна

Суд в Ереване на два месяца арестовал главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Бизнесмена обвиняют в призывах к захвату власти. Об этом сообщил адвокат предпринимателя. Самвел Карапетян вину не признает. Он заявлял, что расследование в отношении него связано с критикой в адрес армянского правительства. Сторона защиты называет обвинение незаконным.

Источник: РИА "Новости"

У здания суда, где для миллиардера определили меру пресечения, собрались десятки граждан, чтобы выразить поддержку предпринимателю, сообщает ТАСС. Среди собравшихся присутствуют в том числе представители духовенства. Премьер-министр страны Никол Пашинян пригрозил руководству компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит ГК «Ташир», мерами ответственности за то, что оно «насильно» выводит людей на протесты.

Незадолго до ареста миллиардер обвинил Пашиняна в несправедливых нападках на Армянскую апостольскую церковь. Бизнесмен заявлял, что «по-своему вмешается в кампанию против церкви».

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