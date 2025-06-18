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В Ереване арестовали российского предпринимателя Карапетяна

Адвокат Лиана Наспарян сообщила, что суд в Ереване арестовал российского предпринимателя, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

Адвокат Лиана Наспарян сообщила, что суд в Ереване арестовал российского предпринимателя, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

Она пояснила, что Карапетяна отправили в СИЗО на два месяца в качестве меры пресечения по делу о призывах к свержению власти в стране.

Дело возбудили после того, как Карапетян выступил в защиту Армянской апостольской церкви после предложения премьера Армении Никола Пашиняна изменить порядок избрания католикоса всех армян.

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