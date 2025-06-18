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В Швейцарии назвали ошибкой введение антироссийских санкций

С соответствующим заявлением выступил Роджер Кеппель.

Источник: Аргументы и факты

Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель выступил с заявлением, что власти страны допустили ошибку, введя санкции против России. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Суть конфликта в том, что Швейцария приняла санкции Европейского союза, не все, но некоторые из них против России. Мое личное мнение по этому поводу таково: я думаю, что это ошибка. Я бы хотел сказать российской аудитории, что мы все совершаем ошибки», — приводит его слова Lenta.ru.

Кроме того, Роджер Кёппель подчеркнул, что Швейцария продолжает придерживаться нейтралитета и не поставляет оружие киевскому режиму.

Напомним, в начале июня сообщалось, что власти Швейцарии расширили санкционный список в отношении России вслед за Евросоюзом.

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