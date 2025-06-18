В Швейцарии назвали ошибкой введение антироссийских санкций

«Суть конфликта в том, что Швейцария приняла санкции Европейского союза, не все, но некоторые из них против России. Мое личное мнение по этому поводу таково: я думаю, что это ошибка. Я бы хотел сказать российской аудитории, что мы все совершаем ошибки», — приводит его слова Lenta.ru.