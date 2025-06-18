Путин лично проверил ремонт Петербургской консерватории

Владимир Путин. Обложка © Life.ru.
Работы в консерватории начались в 2012 году, а с 2015-го здание находится на реконструкции. Несмотря на планы завершить работы к 2019 году, процесс неоднократно прерывался. В прошлом году вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался о завершении реставрации. В январе глава государства пообещал лично приехать и посмотреть на результат.
В результате комплексной реставрации консерватории вернули первоначальный светло-бежевый цвет, утраченный в 1960-х годах. В домовой церкви воссозданы старинные росписи конца XIX века, а в Большом зале Рубинштейна теперь предусмотрена система переменной акустики, адаптирующаяся под разные музыкальные стили.
Санкт-Петербургская государственная консерватория была основана 8 сентября 1862 года, среди выдающихся её выпускников Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.
Ранее Путин поздравил Дилму Роуссефф с переизбранием на должность председателя банка БРИКС. Председатель правления Нового банка развития БРИКС поблагодарила российского лидера за приглашение на ПМЭФ-2025 и выдвижение её кандидатуры на пост председателя МБР. Она пообещала, что приложит максимум усилий для выполнения обязанностей на этом посту.