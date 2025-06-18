Путин лично проверил ремонт Петербургской консерватории

Работы в консерватории начались в 2012 году, а с 2015-го здание находится на реконструкции. Несмотря на планы завершить работы к 2019 году, процесс неоднократно прерывался. В прошлом году вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался о завершении реставрации. В январе глава государства пообещал лично приехать и посмотреть на результат.