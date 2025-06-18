Майор ПВО ВСУ: старые методы борьбы с «Геранями» больше не действуют

Использование старых методов в борьбе с российскими беспилотниками «Герань» потеряло смысл, заявил майор Запорожского ПВО, слова которого приводит Telegram-канал «Страна.ua».
По словам военнослужащего, российские БПЛА стали летать выше. Изменились также частоты, на которых осуществляется управление беспилотниками.
Майор отметил, что «Герани» теперь не сбить из пулеметов. Военный назвал угрозу атак российских дронов серьезной проблемой.
Ранее в Сети появилось интервью с представителем ВСУ, который заявил, что украинские системы ПВО уже не могут препятствовать «Гераням».
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