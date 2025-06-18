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Трамп признался, что не исключает смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о смене власти в Иране, заявил, что там может произойти «все что угодно».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами отметил, что не исключает возможности смены власти в Иране. По его словам, в этой стране может произойти «все что угодно».

Один из репортеров поинтересовался, допускает ли глава Соединенных Штатов сценарий со сменой власти в Иране.

Трамп лаконично ответил: «Разумеется, может произойти все что угодно».

Он также заявил, что накануне разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер якобы предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил телефонную беседу глав двух государств. Он назвал «образными» слова Трампа о разговоре с Путиным.

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