Трамп признался, что не исключает смены власти в Иране

Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами отметил, что не исключает возможности смены власти в Иране. По его словам, в этой стране может произойти «все что угодно».
Один из репортеров поинтересовался, допускает ли глава Соединенных Штатов сценарий со сменой власти в Иране.
Трамп лаконично ответил: «Разумеется, может произойти все что угодно».
Он также заявил, что накануне разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер якобы предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил телефонную беседу глав двух государств. Он назвал «образными» слова Трампа о разговоре с Путиным.