Трамп заявил о нежелании втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке

При этом, как пишет РИА Новости, президент США подчеркнул в беседе с журналистами в Белом доме, что еще не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. По словам Дональда Трампа, в ближайшее время у него состоится совещание в ситуационной комнате по этому поводу. Он добавил, что заключить сделку по иранской ядерной программе возможно. Тем не менее это «сложнее, чем было раньше».