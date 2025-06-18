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Трамп заявил о нежелании втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке

Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в ирано-израильский конфликт, передает NBC.

«Я не хочу ввязываться, но я уже 20 лет, а может и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — заявил Дональд Трамп.

При этом, как пишет РИА Новости, президент США подчеркнул в беседе с журналистами в Белом доме, что еще не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. По словам Дональда Трампа, в ближайшее время у него состоится совещание в ситуационной комнате по этому поводу. Он добавил, что заключить сделку по иранской ядерной программе возможно. Тем не менее это «сложнее, чем было раньше».

Ранее МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе. По словам представителя министерства Исмаила Багаи, действия американской стороны в связи с ударами Израиля лишили смысла продолжение переговорного процесса.

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