Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Армении арестовал бизнесмена Карапетяна на два месяца

Армянский суд отправил предпринимателя Самвела Карапетяна под арест на два месяца. Поводом стали обвинения в публичных призывах к насильственному изменению государственного строя. Бизнесмен отвергает выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщил журналистам адвокат Армен Фероян.

Источник: Life.ru

Карапетян сообщил, что не намерен менять свои взгляды. По его словам, властям присущи враждебное отношение к духовной традиции и отказ от идентичности, сложившейся на протяжении столетий. Защита намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу.

Напомним, Карапетян выступил с критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви. По этой причине 17 июня силовики пытались его задержать, но дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой. По итогу предприниматель сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения. Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти и доставили в армянский Следком.