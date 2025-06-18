Суд в Армении арестовал бизнесмена Карапетяна на два месяца

Напомним, Карапетян выступил с критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви. По этой причине 17 июня силовики пытались его задержать, но дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой. По итогу предприниматель сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения. Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти и доставили в армянский Следком.