В словах Зеленского услышали осознание возможности поражения Украины

По словам Меркуриса, именно это понимание и подталкивает Зеленского к критике в адрес Вашингтона — якобы в попытке повлиять на курс американской политики и добиться более жёсткой позиции в отношении Москвы. При этом Зеленский уже выражал обеспокоенность тем, что западные союзники снижают уровень вовлечённости, в то время как Украина остаётся в крайне сложной военной и политической ситуации.