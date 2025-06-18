Глава торговой палаты США высказался за снятие запрета на поставки в Россию косметики и авиазапчастей

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США следует снять санкции на поставки в Россию косметической продукции, запчастей и комплектующих для самолетов. Такой позиции придерживается президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в комментарии телеканалу «Россия-1» на полях Петербургского международного экономического форума, информирует ТАСС.
«Авиационная безопасность: надо позволить нашим компаниям поставлять детали двигателей, комплектующих для технического обслуживания самолетов. Также должен быть пересмотрен запрет на поставки косметики. Вместо американской ваши компании импортируют китайскую косметику», — заметил глава Американской торговой палаты в России.
Роберт Эйджи также назвал антироссийские санкции безумными. -0-