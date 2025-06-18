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На саммите НАТО в Гааге Украину не пригласят в альянс

Саммит НАТО пройдет с 24 по 25 июня в Гааге. В среду информационное агентство France Pressе со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Кестутис Будрис, сообщает РИА Новости.

Саммит НАТО пройдет с 24 по 25 июня в Гааге. В среду информационное агентство France Pressе со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

«Вопроса о приглашении Украины в альянс точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий, что приглашение состоится в Гааге, не слышали мы этого и от самих украинцев. Подобных ожиданий, что будут прорывные решения, не было ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас перед саммитом в Гааге. Этого нет в повестке дня», — приводит слова Кестутиса Будриса портал LRT.

В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей государства указана реализация стратегического курса «на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта в Украине. -0-

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