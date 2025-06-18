На саммите НАТО в Гааге Украину не пригласят в альянс

«Вопроса о приглашении Украины в альянс точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий, что приглашение состоится в Гааге, не слышали мы этого и от самих украинцев. Подобных ожиданий, что будут прорывные решения, не было ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас перед саммитом в Гааге. Этого нет в повестке дня», — приводит слова Кестутиса Будриса портал LRT.