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Путин лично оценил отреставрированную консерваторию в Санкт-Петербурге

Путин посетил консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова после масштабной реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, где завершена масштабная реставрация. Глава государства внимательно изучил итоги работ, проведенных в историческом здании.

Вместе с президентом в осмотре участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Экскурсию провел ректор консерватории Алексей Васильев. Он сообщил, что реставрация сохранила исторический облик здания, а также улучшила его функциональность.

Путину показали внутренние дворы и новые светопрозрачные купола. В учебных классах установили систему изменяемой акустики, которая позволяет создавать звуковые условия любых помещений для подготовки студентов. Также президенту представили Малый зал имени А. К. Глазунова. В нем сохранили уникальную историческую акустику и специальные стулья, усиливающие звучание.

Ранее сообщалось, что в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. С 18 по 20 июня глава государства находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. В рамках визита он примет участие в ПМЭФ и проведет ряд международных встреч.

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