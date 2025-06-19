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Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Хуснуллин: нужно принимать все меры безопасности.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июня — РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это, конечно, мешает, но на сегодняшний день это вопросы безопасности. У нас собрано большое количество людей, руководителей, собранной делегацией международной. Поэтому, конечно, нужно принимать все меры безопасности», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, не мешали ли ему перебои со связью в Петербурге.

Ранее в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.