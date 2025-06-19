Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

«Это, конечно, мешает, но на сегодняшний день это вопросы безопасности. У нас собрано большое количество людей, руководителей, собранной делегацией международной. Поэтому, конечно, нужно принимать все меры безопасности», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, не мешали ли ему перебои со связью в Петербурге.