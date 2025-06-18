«Мы выступаем за справедливый миропорядок». Путин встречается с журналистами мировых СМИ

00:16 Путин проведет переговоры с президентом Индонезии в четверг. В ходе встречи будут обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества.
00:14 Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики, заявил Путин.
00:11 ❗️ Российские специалисты, работающие на строительстве иранской АЭС, не будут подвергаться обстрелам, их безопасность гарантирована.
00:08 Россия могла бы продолжить работу с Ираном в мирной атомной энергетике. Эти варианты мы изложили нашим партнерам, в том числе США и Израилю, заявил Путин.
00:02 Нужно учитывать интересы Ирана в сфере мирного атома и интересы Израиля в сфере безопасности. Это тонкий и сложный вопрос. — Путин.
23:59 В Иране при всей сложности внутриполитических процессов происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. — Путин.
23:56 Посредник в переговорах должен быть нейтральным, Германия не вполне подходит для этой роли из-за поставок оружия на Украину. Германия — не нейтральное государство, а страна, поддерживающая Украину и соучастник боевых действий. — Путин.
23:55 Канцлер ФРГ может позвонить, Россия открыта для контактов. — Путин.
23:52 Россия и Китай будут развивать сотрудничество в авиастроении, вертолетостроении и освоении космоса. — Путин.
23:50 Россия и Китай запланировали инвестпроекты на $200 млрд, сказал Путин.
23:48 В России учатся 51 тысяча китайских студентов, сказал Путин.
23:47 У внучки Путина есть воспитательница из Китая, они свободно говорят по-китайски.
23:45 Россия выступает за справедливый миропорядок. — Путин.
23:43 Вьетнамские бизнес-структуры инвестируют в российское сельское хозяйство очень крупные суммы. — Путин.
23:41 Сотрудничество РФ и стран Юго-Восточной Азии углубляется, страны региона — очень перспективный партнер. — Путин.
23:39 Одна из задач Петербургского экономического форума — вместе поискать пути преодоления трудностей в мировой экономике. — Путин.
23:37 ПМЭФ не ставит перед собой цели повлиять на мировую политику. — Путин.
23:35 Добрый вечер, дорогие читатели. Встреча Владимира Путина с представителями зарубежных информагентств началась.