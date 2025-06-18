Посольство России выясняет положение россиян, задержанных в Аргентине

Российское посольство в Аргентине отреагировало на обвинения местных властей, которые заявили о выявлении группы россиян, якобы создававших в стране сеть влияния. Дипломаты назвали такие заявления очередным проявлением шпиономании и подчеркнули, что подобные обвинения направлены на подрыв дружеских связей между Россией и Аргентиной.
«К сожалению, это уже не первый виток шпиономании, связанной с попытками противников нашей страны вбить клин в российско-аргентинские отношения», — подчеркнули в посольстве.
По данным диппредставительства, указанные граждане не зарегистрированы на консульском учете.
Напомним, что в марте 2025 года аргентинские правоохранители проинформировали посольство о задержании группы лиц, предположительно российских граждан, по подозрению в торговле людьми. Всего было задержано 13 человек. Российские дипломаты отметили, что следят за ситуацией и будут сообщать о новых подробностях.
Позже аргентинские СМИ сообщили о задержании в двух аэропортах, включая столичный, 15 человек по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Большинство задержанных — граждане России. Среди них оказался основатель тоталитарной секты «Ашрам Шамбала»*. Аргентинская газета La Nacion сообщила, что Руднев имеет богатую криминальную историю, а в его багаже нашли капсулы, которые при проверке показали наличие гидрохлорида кокаина.
* — Религиозная организация, запрещенная на территории России.