Посольство России выясняет положение россиян, задержанных в Аргентине

Позже аргентинские СМИ сообщили о задержании в двух аэропортах, включая столичный, 15 человек по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Большинство задержанных — граждане России. Среди них оказался основатель тоталитарной секты «Ашрам Шамбала»*. Аргентинская газета La Nacion сообщила, что Руднев имеет богатую криминальную историю, а в его багаже нашли капсулы, которые при проверке показали наличие гидрохлорида кокаина.