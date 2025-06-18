Шестьдесят истребителей ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в Тегеране

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестьдесят истребителей израильских ВВС за последние часы нанесли удары по более чем 20 военным объектам в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.