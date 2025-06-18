Шестьдесят истребителей ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в Тегеране

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестьдесят истребителей израильских ВВС за последние часы нанесли удары по более чем 20 военным объектам в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана.
Среди атакованных целей военные назвали «объекты по разработке ядерного оружия» и «объекты по производству ракет».
Как сообщило иранское агентство Mehr, силы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану. -0-