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Шестьдесят истребителей ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в Тегеране

Среди атакованных целей военные назвали «объекты по разработке ядерного оружия» и «объекты по производству ракет».

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестьдесят истребителей израильских ВВС за последние часы нанесли удары по более чем 20 военным объектам в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана.

Среди атакованных целей военные назвали «объекты по разработке ядерного оружия» и «объекты по производству ракет».

Как сообщило иранское агентство Mehr, силы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану. -0-