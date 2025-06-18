Дуров перестал отвечать Макрону после скандала с выборами в Румынии

Павел Дуров признался, что проигнорировал одно из последних личных сообщений от президента Франции Эммануэля Макрона, полученное в день его заявления по поводу выборов в Румынии.
По словам основателя Telegram, ранее Макрон регулярно связывался с ним через мессенджер по различным вопросам.
Кроме того, примерно месяц назад Дуров упоминал, что французские спецслужбы пытались добиться блокировки каналов румынских консерваторов в преддверии выборов.
Ранее Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание, такое решение он принял в связи с рисками, которые несет его деятельность по защите свобод.
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