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Дуров перестал отвечать Макрону после скандала с выборами в Румынии

Дуров рассказал, что не стал отвечать в Telegram на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник: Аргументы и факты

Павел Дуров признался, что проигнорировал одно из последних личных сообщений от президента Франции Эммануэля Макрона, полученное в день его заявления по поводу выборов в Румынии.

По словам основателя Telegram, ранее Макрон регулярно связывался с ним через мессенджер по различным вопросам.

Кроме того, примерно месяц назад Дуров упоминал, что французские спецслужбы пытались добиться блокировки каналов румынских консерваторов в преддверии выборов.

Ранее Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание, такое решение он принял в связи с рисками, которые несет его деятельность по защите свобод.

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