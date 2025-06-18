В Петербургской консерватории Путину сыграли «Славься» из «Жизни за царя»

Петербургская консерватория им Римского — Корсакова была закрыта на реконструкцию долгих 10 лет. Все это время обучение продолжалось в другом здании, расположенном по соседству. Однако концертная деятельность — а консерватория славится не только симфоническим оркестром, но и своей постановкой оперы «Евгений Онегин» — была остановлена. Как рассказал главе государства ректор Алексей Васильев, большой зал пришлось отстраивать практически заново от пола до потолка. Из-за ремонта, проведённого в советское время, акустика здесь раньше была ужасающая. «Виолончель звучала как будто в вату», — рассказал Васильев — сам профессиональный виолончелист. Зато теперь залу не только вернули первоначальный облик, но и оснастили системой изменяемой акустики, которая позволяет без ущерба для качества звука исполнять произведения разных жанров — от опер до эстрадных номеров.