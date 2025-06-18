В Петербургской консерватории Путину сыграли «Славься» из «Жизни за царя»

Владимир Путин посетил Петербургскую консерваторию им Римского-Корсакова, открывающуюся после 10-летней реконструкции. Президенту провели экскурсию по обновленным помещениям, показали восстановленную практически с нуля домовую церковь и продемонстрировали возможности современных систем акустики. На прощание музыканты сыграли для президента композицию «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Корреспондент «МК» в свою очередь выяснил, куда исчезли старые музыкальные инструменты, судьбой которых Путин интересовался в январе.
Петербургская консерватория им Римского — Корсакова была закрыта на реконструкцию долгих 10 лет. Все это время обучение продолжалось в другом здании, расположенном по соседству. Однако концертная деятельность — а консерватория славится не только симфоническим оркестром, но и своей постановкой оперы «Евгений Онегин» — была остановлена. Как рассказал главе государства ректор Алексей Васильев, большой зал пришлось отстраивать практически заново от пола до потолка. Из-за ремонта, проведённого в советское время, акустика здесь раньше была ужасающая. «Виолончель звучала как будто в вату», — рассказал Васильев — сам профессиональный виолончелист. Зато теперь залу не только вернули первоначальный облик, но и оснастили системой изменяемой акустики, которая позволяет без ущерба для качества звука исполнять произведения разных жанров — от опер до эстрадных номеров.
Такими же системами оснащены некоторые учебные классы. А домовую церковь, уничтоженную в 30-е годы прошлого века, восстановили заново, включая все росписи и многочисленные витражи. Теперь в ней, по словам Васильева, разместится класс кафедры древнерусского певческого искусства. Максимально бережно строители отнеслись к малому залу, сохранившемуся с конца 19 века и до нынешних времён без существенных переделок. К его акустике благодаря особой конструкции стен у руководства консерватории никогда не было претензий, поэтому все, что находится в помещении — включая деревянные стулья, некогда закупленные в Австрии, — является предметом охраны. Уже совсем скоро в малом зале можно будет послушать фортепианные и органные концерты.
Детали, о которых рассказывал Васильев, не могли не вызвать интереса Владимира Путина: президент неоднократно вникал в ход реконструкции консерватории. А в 2020-м году, когда на очередного подрядчика возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ВВП был вынужден признать, что «замечательная идея» грозит «превратиться просто в беду». Тогда же стройка была взята на особый контроль, и за 4 года проект все-таки довели до конца. Реконструкция обошлась в 18 млрд руб.
В январе министр культуры Ольга Любимова сообщила главе государства, что «начался важнейший этап — закупка музыкальных инструментов». В ответ Владимир Путин поинтересовался, куда делись старые, которые использовались в консерватории «десятилетиями».
Алексей Васильев заявил «МК», что когда услышал этот вопрос, готов был «забраться в телевизор», чтобы на него ответить. «Все старые инструменты находятся в нашем втором здании на улице Глинки. Мы с ними работаем (используем для обучения студентов -МК) и можем показать», — сказал он. Вместе с тем, Васильев признал, что клавишные очень быстро выходят их строя. «Их потребительские свойства сравнимы с качествами автомобиля — чем они новее, чем лучше. Это объясняется большим количеством механики, которая быстро изнашивается, устаревает. Вместо того, чтобы ремонтировать, легче купить новый», — объяснил ректор, отметив, что многие консерваторские клавишные были старше 20 лет и для основного здания купили новые инструменты. (Два современных фортепиано Владимиру Путину продемонстрировали в малом зале).
Что касается струнных инструментов, то, по словам Васильева, обычно музыканты, даже студенты консерватории, имеют собственные скрипки, виолончели, альты и ид. На складе тем не менее хранится несколько штук, которые могут быть выданы нуждающимся на период обучения.