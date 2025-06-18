После заявления Каллас Пушков вспомнил о Бербок и одержимости «360°» в Европе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал новое заявление руководителя дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«У европолитиков прямо мания какая-то насчет 360 градусов… Градус невменяемости у них явно растет», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после выступления главы дипкорпуса Евросоюза Каи Каллас, которая заявила о некой «угрозе», исходящей от России. Описывая поднятую проблему, политик охарактеризовала ее как «360-градусную».
Алексей Пушков также напомнил, что годом ранее подобную ошибку в расчетах допустила экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Это далеко не единственное сомнительное заявление Каи Каллас, которое она сделала за последние несколько дней. Ранее дипломат выступила с утверждением, что у России «нет шансов» в случае конфликта с блоком НАТО.