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После заявления Каллас Пушков вспомнил о Бербок и одержимости «360°» в Европе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал новое заявление руководителя дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал новое заявление руководителя дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«У европолитиков прямо мания какая-то насчет 360 градусов… Градус невменяемости у них явно растет», — обратил внимание Алексей Пушков.

Свой комментарий сенатор дал после выступления главы дипкорпуса Евросоюза Каи Каллас, которая заявила о некой «угрозе», исходящей от России. Описывая поднятую проблему, политик охарактеризовала ее как «360-градусную».

Алексей Пушков также напомнил, что годом ранее подобную ошибку в расчетах допустила экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Это далеко не единственное сомнительное заявление Каи Каллас, которое она сделала за последние несколько дней. Ранее дипломат выступила с утверждением, что у России «нет шансов» в случае конфликта с блоком НАТО.

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