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СБ ООН 20 июня проведет заседания по Ближнему Востоку и Украине

«Заседание по запросу Ирана пройдет утром в пятницу в 10.00 (17.00 по Минскому времени), а по Украине — в 15.00 (22.00 по Минскому времени)», — сказали журналистам в постоянном представительстве Гайаны при ООН, которая выполняет функцию председателя СБ ООН в июне.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 20 июня, чтобы провести два заседания: по эскалации между Ираном и Израилем и по ситуации в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Заседание по запросу Ирана пройдет утром в пятницу в 10.00 (17.00 по Минскому времени), а по Украине — в 15.00 (22.00 по Минскому времени)», — сказали журналистам в постоянном представительстве Гайаны при ООН, которая выполняет функцию председателя СБ ООН в июне.

В предыдущий раз члены Совбеза собирались на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке 13 июня, в день, когда Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. -0-

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