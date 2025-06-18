СБ ООН 20 июня проведет заседания по Ближнему Востоку и Украине

«Заседание по запросу Ирана пройдет утром в пятницу в 10.00 (17.00 по Минскому времени), а по Украине — в 15.00 (22.00 по Минскому времени)», — сказали журналистам в постоянном представительстве Гайаны при ООН, которая выполняет функцию председателя СБ ООН в июне.