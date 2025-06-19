Путин: цель ПМЭФ-2025 в том, чтобы вместе искать пути преодоления мировых проблем

Российский лидер отметил, что этих целей придется достигать «в современных непростых условиях», когда происходят «и конфликты вооруженные, и торговые войны».
Россия выступает за справедливый миропорядок и против всех торговых войн, ограничений, подчеркнул Путин.
«Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания», — сказал президент России.
В беседе принимали участие журналисты из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США, Турции, Узбекистана и Франции.
Модератор встречи — первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.