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Путин: цель ПМЭФ-2025 в том, чтобы вместе искать пути преодоления мировых проблем

Цель нынешнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в том, чтобы вместе поискать пути преодоления мировых проблем и таким образом повлиять на ситуацию в мировой экономике. Еще одной важной целью является подписание большого количества соглашений и общение с партнерами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер отметил, что этих целей придется достигать «в современных непростых условиях», когда происходят «и конфликты вооруженные, и торговые войны».

Россия выступает за справедливый миропорядок и против всех торговых войн, ограничений, подчеркнул Путин.

«Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания», — сказал президент России.

В беседе принимали участие журналисты из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США, Турции, Узбекистана и Франции.

Модератор встречи — первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.