Путин: цель ПМЭФ-2025 в том, чтобы вместе искать пути преодоления мировых проблем

Цель нынешнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в том, чтобы вместе поискать пути преодоления мировых проблем и таким образом повлиять на ситуацию в мировой экономике. Еще одной важной целью является подписание большого количества соглашений и общение с партнерами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.