Путин подтвердил прогнозы о замедлении мировой торговли из-за конфликтов

Президент России Владимир Путин отметил, что прогнозы о замедлении мировой торговли из-за текущих вооруженных конфликтов и торговых войн имеют веские основания. Такое мнение он выразил в среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам российского лидера, основная цель работы на ПМЭФ заключается в создании условий для развития в современных непростых обстоятельствах, вызванных конфликтами и торговыми войнами. Путин подчеркнул, что все это создает сложности для мировой торговли и подтверждает обоснованность прогнозов о ее замедлении.
— Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, — цитирует Путина ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналисты информационных агентств из недружественных стран будут присутствовать на встрече с Путиным на ПМЭФ.
Песков также рассказал, что Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум пройдет с 18 по 21 июня в Северной столице.