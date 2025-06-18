Путин подтвердил прогнозы о замедлении мировой торговли из-за конфликтов

По словам российского лидера, основная цель работы на ПМЭФ заключается в создании условий для развития в современных непростых обстоятельствах, вызванных конфликтами и торговыми войнами. Путин подчеркнул, что все это создает сложности для мировой торговли и подтверждает обоснованность прогнозов о ее замедлении.