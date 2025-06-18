Путин: РФ выступает против торговых войн и за справедливый миропорядок

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не поддерживает идею торговых конфликтов и ограничительных мер.
«Мы против любых торговых войн и всевозможных ограничений», — заявил он на встрече с руководителями ключевых международных информационных агентств.
С 18 по 20 июня глава государства находится в Северо-Западном федеральном округе, где участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проводит ряд международных переговоров.
Ранее Кремль ответил на санкции против окружения Путина и Ельцина.
Путин подчеркнул, что страна отстаивает справедливое устройство мировых отношений.
Форум проходит с 18 по 21 июня. В 2025 году его главной темой объявлена формулировка «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».