Путин раскрыл неожиданный факт о своей дочери и внучке

«Я уже говорил, что некоторые мои близкие и родные люди изучают китайский язык. У моей внучки воспитательница из Пекина, она свободно говорит на китайском языке. А моя дочь уже давно начала изучать китайский с преподавателем. Интерес к языку в России растет», — рассказал президент РФ.