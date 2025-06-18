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Путин раскрыл неожиданный факт о своей дочери и внучке

Президент России Владимир Путин сообщил, близкие и родные люди изучают китайский язык. Об этом глава государства рассказал 18 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин признался, что его внучка свободно говорит на китайском языке.

Президент России Владимир Путин сообщил, близкие и родные люди изучают китайский язык. Об этом глава государства рассказал 18 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Я уже говорил, что некоторые мои близкие и родные люди изучают китайский язык. У моей внучки воспитательница из Пекина, она свободно говорит на китайском языке. А моя дочь уже давно начала изучать китайский с преподавателем. Интерес к языку в России растет», — рассказал президент РФ.