Путин: Россия выступает против торговых войн и ограничений

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва выступает против торговых войн и ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.