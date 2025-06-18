Путин: Россия выступает против торговых войн и ограничений

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва выступает против торговых войн и ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Путин отметил, что Россия выступает за справедливый миропорядок и соблюдение правил мировой торговли. Российский лидер также считает обоснованными прогнозы о замедлении мировой торговли из-за конфликтов и торговых войн.
Цель нынешнего ПМЭФ, по словам Путина, в совместном поиске пути преодоления мировых проблем. Президент также отметил, что на форум приезжает все больше партнеров России. -0-
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