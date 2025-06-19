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Путин заявил, что открыт к контактам с Мерцем

Президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить диалог с канцлером Германии Фридрихом Мерцем при наличии инициативы с немецкой стороны. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин считает, что Германия сама прекратила контакты с РФ.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить диалог с канцлером Германии Фридрихом Мерцем при наличии инициативы с немецкой стороны. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Если Мерц хочет позвонить и поговорить, мы от контактов не отказывались и к этому открыты», — заявил Владимир Путин, комментируя возможность телефонного разговора с представителем Германии. Он уточнил, что возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России, предупредил Путин.

Президент уточнил, что прекращение контактов между странами произошло по инициативе Берлина. По его словам, российская сторона готова обсуждать любые вопросы, если германские коллеги проявят интерес и сделают соответствующий шаг. Путин подчеркнул, что любые разговоры могут быть возобновлены после соответствующего обращения со стороны немецких властей.