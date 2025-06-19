Путин заявил, что открыт к контактам с Мерцем

«Если Мерц хочет позвонить и поговорить, мы от контактов не отказывались и к этому открыты», — заявил Владимир Путин, комментируя возможность телефонного разговора с представителем Германии. Он уточнил, что возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России, предупредил Путин.