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Путин рассказал про внучку, свободно говорящую на китайском языке

Владимир Путин ответил на вопрос главного редактора агентства Синьхуа, спросившего, как продвигается у близких президента изучение китайского языка.

Владимир Путин ответил на вопрос главного редактора агентства Синьхуа, спросившего, как продвигается у близких президента изучение китайского языка.

По словам Путина, его внучка свободно говорит по-китайски. «У неё есть воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском», — сказал он.

Путин добавил, что одна из его дочерей уже давно изучает китайский язык. «Дочка моя ещё в начале 2000 х годов, до всех значимых событий, начала инициативно изучать китайский, взяла преподавателя», — сказал он, не уточняя, какую именно дочь — Марию или Екатерину — имеет в виду.

«Оттолкнувшись от этого могу сказать, что интерес к китайскому языку в России растёт», — резюмировал президент.