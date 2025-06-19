Путин рассказал про внучку, свободно говорящую на китайском языке

Путин добавил, что одна из его дочерей уже давно изучает китайский язык. «Дочка моя ещё в начале 2000 х годов, до всех значимых событий, начала инициативно изучать китайский, взяла преподавателя», — сказал он, не уточняя, какую именно дочь — Марию или Екатерину — имеет в виду.