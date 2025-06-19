Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин анонсировал российско-китайские учения

Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения и проведут их и в 2025 году. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин: совместные учения России и Китая пройдут в 2025 году.

Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения и проведут их и в 2025 году. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Мы регулярно проводим учения и будем проводить их и в этом году», — сообщил Путин.

Ранее на встрече с руководителями международных СМИ президент РФ отметил, что наша страна не отказывается от контактов с Германией. При этом он уточнил, что возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России, предупредил Путин.