Путин высказался о поставках Taurus Украине

Путин отметил, что поставки оружия Украине могут испортить отношения с Германией.
Президент России Владимир Путин высказался о поставках ракет Taurus Украине. Он заявил, что на ход спецоперации это никак не повлияет. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО. Но испортит отношения Германии и России», — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.
Ранее глава государства заявлял о готовности возобновить диалог с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если с немецкой стороны будет такая инициатива. Путин отметил, что Россия всегда была открыта к диалогу.