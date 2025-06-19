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Путин высказался о поставках Taurus Украине

Президент России Владимир Путин высказался о поставках ракет Taurus Украине. Он заявил, что на ход спецоперации это никак не повлияет. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин отметил, что поставки оружия Украине могут испортить отношения с Германией.

Президент России Владимир Путин высказался о поставках ракет Taurus Украине. Он заявил, что на ход спецоперации это никак не повлияет. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО. Но испортит отношения Германии и России», — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава государства заявлял о готовности возобновить диалог с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если с немецкой стороны будет такая инициатива. Путин отметил, что Россия всегда была открыта к диалогу.