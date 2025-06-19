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Путин: Россия остается лидером по тяжелым вертолетам, популярным даже в ООН

Владимир Путин рассказал о сохранении Россией лидерства по производству тяжелых вертолетов.

Источник: Комсомольская правда

Россия сохраняет бесспорное лидерство в производстве тяжелых вертолетов, которые востребованы даже в структурах ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Мы начали подходить к реализации проекта тяжелого вертолета. Россия безусловный лидер, ни одна другая страна мира тяжелых вертолетов не делает. ООН пользуется нашими вертолетами. Они по 20 тонн перевозят», — пояснил российский глава.

Кроме этого, президент страны также подчеркнул, что так же проводится работа над другими проектами: в сфере космоса и самолетостроения.

Накануне президент России заявил о готовности к диалогу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем при условии инициативы с немецкой стороны. Российский лидер подчеркнул, что не видит препятствий для телефонного общения с главой немецкого правительства.

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