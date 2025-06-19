«Не ответил»: Дуров удивил СМИ заявлением о переписке с Макроном в Telegram

Создатель мессенджера Telegram, российский предприниматель Павел Дуров заявил, что начал игнорировать сообщения от Президента Франции Эммануэля Макрона. Подробностями он поделился в интервью изданию Le Point.
«Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», — процитировали Павла Дурова в Le Point.
По словам бизнесмена, он решил проигнорировать вопрос французского лидера относительно его мнения о выборах Президента Румынии. Основатель Telegram пояснил, что ранее допустил причастность спецслужб Пятой Республики к победе Никушора Дана.
Также Павел Дуров выразил свое разочарование в политическом курсе Эммануэля Макрона, к которому он перешел в ходе своего второго президентского срока. Он добавил, что сейчас Франция потеряла прежние позиции.
В свою очередь, новый румынский лидер Никушор Дан, в победе которого сомневается Павел Дуров, уже успел призвать власти Молдавии к объединению со своей страной.
Сам же российский IT-разработчик ранее поделился подробностями своего пребывания во французской тюрьме.