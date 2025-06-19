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«Не ответил»: Дуров удивил СМИ заявлением о переписке с Макроном в Telegram

Создатель мессенджера Telegram, российский предприниматель Павел Дуров заявил, что начал игнорировать сообщения от Президента Франции Эммануэля Макрона.

Создатель мессенджера Telegram, российский предприниматель Павел Дуров заявил, что начал игнорировать сообщения от Президента Франции Эммануэля Макрона. Подробностями он поделился в интервью изданию Le Point.

«Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», — процитировали Павла Дурова в Le Point.

По словам бизнесмена, он решил проигнорировать вопрос французского лидера относительно его мнения о выборах Президента Румынии. Основатель Telegram пояснил, что ранее допустил причастность спецслужб Пятой Республики к победе Никушора Дана.

Также Павел Дуров выразил свое разочарование в политическом курсе Эммануэля Макрона, к которому он перешел в ходе своего второго президентского срока. Он добавил, что сейчас Франция потеряла прежние позиции.

В свою очередь, новый румынский лидер Никушор Дан, в победе которого сомневается Павел Дуров, уже успел призвать власти Молдавии к объединению со своей страной.

Сам же российский IT-разработчик ранее поделился подробностями своего пребывания во французской тюрьме.

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