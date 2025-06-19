Путин: Передача Taurus Киеву не поможет, но окончательно испортит связи с ФРГ

«Сомневаюсь (что Германия будет лучшим посредником, чем США. — Прим. Life.ru), посредник должен быть нейтральным, а когда мы видим на поле боя немецкие танки, а также видим, что ФРГ думает о поставках ракет Таурус, это, конечно, вызывает большие вопросы. Всем известно, что если это произойдёт, это не повлияет на ход боевых действий, но отношения наши испортят», — сказал глава государства.