Путин: подземные заводы Ирана существуют, с ними ничего не произошло

Заявление прозвучало во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей на полях Петербургского международного экономического форума. С 18 по 20 июня глава государства находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе, совмещая участие в форуме с рядом международных встреч.