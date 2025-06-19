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Путин: подземные заводы Ирана существуют, с ними ничего не произошло

Владимир Путин прокомментировал журналистам ход ирано-израильского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг конфликта между Ираном и Израилем, отметил, что подземные предприятия на территории Ирана продолжают функционировать и не пострадали.

По его словам, эта информация широко обсуждается и подтверждается из разных источников.

Заявление прозвучало во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей на полях Петербургского международного экономического форума. С 18 по 20 июня глава государства находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе, совмещая участие в форуме с рядом международных встреч.

Ранее Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн, а также ограничений.