Путин: подземные заводы Ирана существуют, с ними ничего не произошло

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг конфликта между Ираном и Израилем, отметил, что подземные предприятия на территории Ирана продолжают функционировать и не пострадали.
По его словам, эта информация широко обсуждается и подтверждается из разных источников.
Заявление прозвучало во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей на полях Петербургского международного экономического форума. С 18 по 20 июня глава государства находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе, совмещая участие в форуме с рядом международных встреч.
Ранее Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн, а также ограничений.