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Путин: Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю

Россия предложила международным партнерам решения по урегулированию вопросов, связанных с ядерной программой Ирана и обеспокоенностью Израиля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Путин рассказал о вариантах обеспечения интересов Ирана в мировой атомной энергетике.

Россия предложила международным партнерам решения по урегулированию вопросов, связанных с ядерной программой Ирана и обеспокоенностью Израиля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля. Москва представила их партнерам», — заявил российский лидер.