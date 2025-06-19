Путин: Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю

Путин рассказал о вариантах обеспечения интересов Ирана в мировой атомной энергетике.
Россия предложила международным партнерам решения по урегулированию вопросов, связанных с ядерной программой Ирана и обеспокоенностью Израиля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«Есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля. Москва представила их партнерам», — заявил российский лидер.