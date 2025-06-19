Путин предложил участникам ирано-израильского конфликта пути его разрешения

Владимир Путин, отвечая на вопрос агентства Рейтер о намерении Израиля сменить режим в Иране, дал понять, что скептически относится к такому развитию событий.
«Всегда нужно смотреть — цель достигается или нет», — заявил он. По словам президента, на сегодняшний день в Иране «при всей сложности процессов происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны». Кроме того, «подземные заводы существуют, ничего с ними не произошло», отметил Путин.
По его мнению, в такой ситуации вместо смены режима правильно было бы «всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться», чтобы обеспечить интересы и Ирана, который хочет развивать мирный атом, и Израиля «с точки зрения обеспечения безопасности еврейского государства». «Это тонкий вопрос. Здесь надо быть очень аккуратными, но на мой взгляд в целом такое решение может быть найдено», — подчеркнул президент.
Путин напомнил, что российские специалисты продолжают работы на АЭС «Бушер», и в целом уровень доверия между двумя странами очень высок. Поэтому Россия, по его словам, могла бы вместе с Ираном продолжить работу по развитию мирного атома, чтобы обеспечить интересы Тегерана в этой сфере. «Варианты (мирного урегулирования) есть и мы их изложили нашим партнерам», — заявил Путин, уточнив что имеет в виду США, Израиль и Иран.
«Мы ничего не навязываем, мы просто говорим о том, как видим возможный выход из ситуации. Но решение остаётся за политическим руководством (конфликтующих) стран», — резюмировал президент.