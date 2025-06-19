Путин предложил участникам ирано-израильского конфликта пути его разрешения

По его мнению, в такой ситуации вместо смены режима правильно было бы «всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться», чтобы обеспечить интересы и Ирана, который хочет развивать мирный атом, и Израиля «с точки зрения обеспечения безопасности еврейского государства». «Это тонкий вопрос. Здесь надо быть очень аккуратными, но на мой взгляд в целом такое решение может быть найдено», — подчеркнул президент.