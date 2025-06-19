Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ничего с ними не произошло»: Путин заявил, что Израиль не смог уничтожить подземные заводы Ирана

Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Life.ru

«Что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они же существуют, ничего с ними не произошло», — сказал президент.

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставщий лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. Своей целью еврейское государство декларировало уничтожение ядерной программы Ирана. В ходе ударов погибли многие военачальники Исламской республики. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше