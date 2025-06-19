Кабмин Великобритании перевели в повышенную готовность из-за возможного удара США по Ирану

Они описали ситуацию как «тяжелую и волатильную». По словам собеседников издания, основной вопрос, обсуждавшийся на встрече, — намерен ли президент США Дональд Трамп в случае решения вступить в конфликт на стороне Израиля воспользоваться британско-американской военной базой на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос в центре Индийского океана. Источники издания сообщили, что участники чрезвычайного заседания — ведущие министры, военное и разведывательное руководство, посол Великобритании в США Питер Мандельсон — не смогли прийти к однозначному ответу, проявит ли Вашингтон подобное желание.