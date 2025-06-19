Кабмин Великобритании перевели в повышенную готовность из-за возможного удара США по Ирану

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перевел свой кабинет министров в состояние повышенной готовности из-за возможного удара США по Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана Трамп заявил, что еще не поздно вести переговоры с Ираном.
Они описали ситуацию как «тяжелую и волатильную». По словам собеседников издания, основной вопрос, обсуждавшийся на встрече, — намерен ли президент США Дональд Трамп в случае решения вступить в конфликт на стороне Израиля воспользоваться британско-американской военной базой на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос в центре Индийского океана. Источники издания сообщили, что участники чрезвычайного заседания — ведущие министры, военное и разведывательное руководство, посол Великобритании в США Питер Мандельсон — не смогли прийти к однозначному ответу, проявит ли Вашингтон подобное желание.
Как говорится в статье, до настоящего момента Лондону удавалось оставаться в стороне от конфликта между Ираном и Израилем. Издание пишет, что Соединенное Королевство «не намерено делать ничего, что может привести к закрытию его посольства в Тегеране».-0-