Путин: Россия против торговых войн и ограничений

«Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного места к другому. Мы выступаем против всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», — заявил президент России. Путин подчеркнул, что Москва выступает против торговых войн и введения ограничений, которые противоречат принципам Всемирной торговой организации.