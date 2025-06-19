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Путин: Россия против торговых войн и ограничений

Президент России Владимир Путин заявил о приверженности России справедливому мировому порядку и необходимости соблюдения международных торговых правил. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил о приверженности России справедливому мировому порядку и необходимости соблюдения международных торговых правил. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного места к другому. Мы выступаем против всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», — заявил президент России. Путин подчеркнул, что Москва выступает против торговых войн и введения ограничений, которые противоречат принципам Всемирной торговой организации.