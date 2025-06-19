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Fars: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль

Иранские вооружённые силы объявили о запуске шестой волны ударов беспилотников по территории Израиля, сообщает агентство Fars.

Иранские вооружённые силы объявили о запуске шестой волны ударов беспилотников по территории Израиля, сообщает агентство Fars.

«В рамках шестого этапа БПЛА-атаки десятки иранских ударных дронов с боевыми частями были направлены к Израилю и нанесли серьёзный урон обозначенным объектам», — приводит агентство заявление военных.

Израиль, со своей стороны, в ночь на 13 июня развернул операцию против Ирана, обвинив Тегеран в секретной военно-ядерной деятельности. Под удар попали ядерные объекты, командование корпуса стражей, ведущие ядерщики, авиабазы, системы ПВО и ракетные комплексы «земля-земля».

Тегеран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. По данным американского разведсообщества, которые расходятся с заявлениями Дональда Трампа и израильского руководства, Иран не стремился к разработке бомбы, сообщал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Иран «проявляет поразительное терпение и миролюбие» на фоне действий Израиля.

В ответ на израильские налёты Иран наносит ракетные удары и запускает ударные БПЛА по израильским военным объектам. При этом растёт число попаданий в жилые кварталы и жертв среди мирного населения.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тыс. раненых; посол Ирана в РФ Казем Джалали называл цифру около 300 гражданских погибших. Израильские власти заявляют о свыше 20 погибших и более 800 пострадавших в результате иранских ударов.

Обмен ударами продолжается по нескольку раз в сутки. Иерусалим заявляет, что кампания продлится до полного уничтожения ядерной программы Ирана, тогда как Тегеран обещает обстреливать Израиль до прекращения бомбардировок.

Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.

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