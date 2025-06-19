Fars: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль

Тегеран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. По данным американского разведсообщества, которые расходятся с заявлениями Дональда Трампа и израильского руководства, Иран не стремился к разработке бомбы, сообщал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Иран «проявляет поразительное терпение и миролюбие» на фоне действий Израиля.