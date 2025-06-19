Путин назвал возможный выход из конфликта Ирана и Израиля

Возможный выход из конфликта Ирана и Израиля должен учитывать интересы двух сторон, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировым информационных агентств. РБК ведет трансляцию со встречи.
Этот путь решения должен «обеспечить интересы Ирана на мирную атомную деятельность, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», заявил Путин.
По его словам, «было бы правильным» найти способ прекратить боевые действия и договориться всем участникам.
Путин напомнил, что в Иране «при всей сложности политических процессов происходит консолидация общества вокруг руководства страны». Также он сообщил, что несмотря на ракетные удары, в Иране «эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло».
Россия, в свою очередь, готова помочь Ирану в программе развития мирного атома, добавил Путин. Он напомнил, что Россия достраивала АЭС «Бушер» в Иране, подписала контракт на строительство еще двух блоков и готова помогать стране в развитии этой энергетики.
Израиль начал операцию против Ирана 13 июня. Он нанес удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. С тех пор страны продолжают обстрелы друг друга.
Путин предлагал стать посредником между Ираном и Израилем, заявлял ранее президент США Дональд Трамп. Последний отклонил российское предложение.