Путин назвал возможный выход из конфликта Ирана и Израиля

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня. Он нанес удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. С тех пор страны продолжают обстрелы друг друга.