Путин: Россия не рассматривает ФРГ и другие страны ЕС как нейтральные в украинском конфликте

«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard, а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика Германия раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера, конечно, возникают большие вопросы», — сказал российский лидер.