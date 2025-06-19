Путин: Россия не рассматривает ФРГ и другие страны ЕС как нейтральные в украинском конфликте

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия рассматривает Германию и другие страны Евросоюза не как нейтральные в украинском конфликте, а как пособников Киева, соучастников боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств, сообщает ТАСС.
Путин: Россия выступает против торговых войн и ограничений Путин заявил, что предложил «возможный выход из ситуации» вокруг Ирана и Израиля.
Он также отметил, что европейские лидеры сами прекратили контакты с российской стороной после того, как захотели нанести России стратегическое поражение.
Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста, также заявил, что открыт к контактам с канцлером ФРГ Мерцем, если тот захочет позвонить. По словам президента РФ, Германия вряд ли сможет выполнить роль посредника по Украине лучше, чем США.
«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard, а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика Германия раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера, конечно, возникают большие вопросы», — сказал российский лидер.
Президент РФ: страны НАТО тратят на оборону $1,4 трлн Путин заявил о возможности встречи с Зеленским на завершающем этапе переговоров.
Он также отметил, что поставка германских крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход украинского конфликта, но отношения Берлина с Москвой «совсем испортятся».-0-
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